Alexis Sánchez y su toque a Conte: "Si no juego, soy un león enjaulado"

Después de casi un mes, Alexis Sánchez fue titular de nuevo con el Inter de Milán en la victoria del cuadro 'nerazzurro' ante el Parma por 1-2 a domicilio. El 'Niño Maravilla' hizo honor a su apodo y fue el principal protagonista del club italiano.

Marcó los dos goles e impulsó al Inter en la victoria tan importante para mantener esa primera plaza en la Serie A. Un golpe sobre la mesa del chileno que él mismo analizó después del encuentro en sus palabras a 'Sky Sport'.

"Fue un partido difícil, ambos equipos jugamos bien. Sufrimos, pero así funciona esto para poder ganar el 'Scudetto'. Debemos pensar en no equivocarnos, que llevamos aquí un año", deslizó.

"Conte confía en mí, en mi experiencia. Eso me pone contento. Siempre estoy al 100%, pero, si no juego, soy como un león enjaulado. Cuanto más juego, mejor me siento", añadió el chileno, consciente de su falta de protagonismo en ciertas ocasiones.

Esos dos goles son una inyección de confianza: "Pienso que siempre he estado en forma, me gusta jugar y en el campo se nota. Estoy feliz por el partido de todos".