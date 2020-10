"Algunos piden retrasar la hora de entreno para llevar al niño al cole"

Darío Poveda, delantero alicantino del Getafe, declaró este jueves que ve a su equipo con "ganas de hacer algo importante esta temporada" y reconoció que como futbolista lo quiere es jugar Europa la próxima campaña.

Poveda, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Villarreal, club con el que llegó a debutar con el primer equipo el 21 de agosto de 2017 frente al Levante y con el que después disputó un partido de la Europa League frente al Maccabi Tel Aviv.

En 2018, se incorporó al Atlético de Madrid para jugar en su filial, en el que estuvo dos campañas, aunque en la última, el pasado curso, llegó a debutar con el primer equipo. Fue el 23 de noviembre de 2019 contra el Granada, aunque poco después sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligó a decir adiós a la temporada.

"Al principio, si no hubiera sido por la ayuda de mis padres, me hubiera costado bastante más. Me pasó en un momento de mi carrera que era cuando mejor estaba. Fue un palo duro para mí, mentalmente lo pasé mal al principio, pero conforme fueron pasando los meses, vino el confinamiento entre medias, y lo superé bien todo", declaró Poveda.

De su trayectoria profesional, el delantero alicantino dijo estar "muy agradecido al Villarreal", porque aparte de que ser su escuela de formación "como persona, como futbolista" creció "muchísimo".

"Una cosa buena que tienen es que no corren con los futbolistas y van paso a paso en cada categoría. Es importante tener paciencia y dar pasos firmes y cuando llegues a la élite asentarte y que nadie te quite de ahí", confesó Poveda, en declaraciones facilitadas por el club.

Esta temporada, la primera de Poveda en la máxima categoría, se ha encontrado en Getafe "un equipo muy familiar".

"Quería ver el cambio de un vestuario de un filial a una primera plantilla. Hay detalles que yo antes no los pensaba. En el grupo de WhatsApp algunos piden por favor retrasar la hora de entrenamiento para llevar al niño al colegio. Para mí, todo eso antes era impensable. Mis compañeros ya tienen hijos, mujer, y es un cambio que al final me gusta", apuntó.

"Es un vestuario con más experiencia y además te cuidan. Este es mi club y donde estoy a muerte con ellos. Yo creo que puedo aportar frescura y juventud. Dejando mi lesión aparte, tengo un buen nivel físico. Me considero un nueve puro, que me gusta estar en el área, venir a recibir y hacer cosas diferentes. Me considero rematador y suelo aprovechar las ocasiones que tengo, no me gusta fallar", comentó.

Poveda tiene mucha competencia en la delantera del Getafe ya que José Bordalás cuenta para el ataque con Enes Unal, Cucho Hernández, Jaime Mata y Ángel Rodríguez.

"Veo muy bien al equipo, sobre todo con ganas de seguir mejorando partido a partido y de hacer algo importante este año. Todos tenemos una espinita de la temporada pasada. Después del confinamiento hubo una mala racha, que dejó al equipo fuera de Europa, y creo que todos queremos volver ahí. Como jugadores queremos jugar en Europa y cuanto más arriba mejor", señaló.

Por último, Poveda habló del próximo partido del Getafe que les enfrentará en Mestalla al Valencia.

"Igual no vienen en su mejor forma, no me meto en esas cosas, pero hay que intentar aprovecharlo. Hay que estar al mejor nivel físico y de motivación que ellos y, a partir de ahí, intentar ganarles. La situación que están es un arma de doble filo, porque a veces te sirve para estar más centrado y sacar lo mejor de uno, o todo lo contrario, se te mete el nervio en el cuerpo, estás pensando en otras cosas y te sale todo fatal", concluyó.