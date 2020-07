Aluvión de salidas poscoronavirus: siete técnicos destituidos en siete jornadas

En las siete primeras jornadas tras el regreso de la competición después del parón obligado por la pandemia de coronavirus, siete han sido los entrenadores que han sido despedidos.

Cuatro en Primera División (Celades, Rubi, Abelardo y Garitano) y tres más en Segunda (Guti, Martí y Curro Torres), salidas de confirman el delicado momento que se está viviendo en el fútbol español, con prácticamente todo todavía por decidir.

El primero en ser despedido fue Rubi, que puso punto y final a su etapa como entrenador del Betis el 21 de junio. Apenas cinco días después, el 26 de junio, le llegó el turno a José María Gutiérrez, que fue destituido como técnico del Almería.

Tan solo un día después, el 27 de junio, el Espanyol anunció la salida de Abelardo. El 29 de junio, los despidos fueron por partida doble: el Valencia cesó a Celades y el Lugo hizo lo propio con Curro Torres.

Apenas unas horas después, el 30 de junio, Martí se despidió del Girona, mientras que el último en abandonar su puesto como entrenador fue Garitano, despedido por el Alavés el pasado 5 de julio.

"Ahora mismo todo es inmediatez, todo es para ayer"

Varias personalidades influyentes del fútbol han querido analizar en 'Marca' este aluvión de salidas poscoronavirus de los banquillos españoles. Marcos López, actual director deportivo del Marbella y que trabajó en el cuerpo técnico de la Roma, ha querido buscarle una explicación lógica a toda esta locura: "El único motivo es el pánico que existe a un posible descenso. Con la situación del fútbol actual, un descenso provocará un abismo incontrolable mucho mayor que el de una temporada normal".

En cambio Loren, habitual en los despachos de la Real Sociedad, no lo ve tan claro: "Debe ser algo interno que se nos escapa porque si no, no es normal, como en el caso de Garitano o Martí. No tenía sentido".

Por su parte, Benito Floro, actual entrenador español, habló desde la experiencia: "En mi caso, nunca he reconocido que fuese justo porque cuando yo vi que el ambiente no era el idóneo me fui para no hacer daño al club, pero cuando me echaron no fue justo porque los que vinieron después no lo hicieron mejor".

Para Javi Gracia, ex de Osasuna, Málaga o Watford, entre otros, enfocó el motivo de estas numerosas salidas en un asunto relacionado con la sociedad actual: "No es un tema exclusivo de los entrenadores o del fútbol. Es una situación general de la sociedad en la que vivimos. Ahora mismo todo es inmediatez, todo es para ayer. Queremos tocar un botón en la pantalla y que aparezca".

Mucho más crítico con esta situación fue Víctor Sánchez del Amo, ex técnico del Málaga: "En muchas de estas destituciones hay intereses de negocio con coartadas de intereses deportivos. El negocio desde gestores negligentes hace mucho daño al fútbol (como deporte) y a su esencia personificada en los elementos del producto que se vende".