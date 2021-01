Álvaro Jiménez ya está disponible

Alejandro Menéndez podrá contar con Álvaro Jiménez para el partido de Liga contra el Alcorcón de este martes. El extremo cumplió sus tres partidos de sanción por llamar "sinvergüenzas", según recoge el acta arbitral, a los colegiados tras expulsarle ante el Castellón.

No pudo estar en lo duelos con el Mirandés, el Málaga y el Zaragoza. No se le echó demasiado de menos, pues los manchegos no cayeron en ninguna de estas citas, y, de hecho, vencieron en dos: la visita a los 'jabatos' y el choque en casa ante los maños.

Pero la calidad que atesora le vendrá de perlas a su entrenador, que vuelve a tener disponible a un efectivo que lleva siendo elemental desde que comenzó la temporada. Sus 19 encuentros disputados de los que fue titular en 15, además de su gol, lo explican.

Está la pelota en el tejado de Alejandro Menéndez para decidir si le incluye en la lista de convocados para la visita a Santo Domingo. Aunque lleva sin disputar un enfrentamiento oficial desde el 16 de diciembre, cuando fue parte del equipo que perdió en Copa ante el Córdoba, ha estado entrenando con normalidad.