Amor eterno a los colores de Racing

El fútbol es un deporte de sentimientos que a veces se ve mezclado con el negocio. Diego González es del primero de los grupos y, a sus 32 años, tiene claro dónde quiere acabar.

"Me quiero retirar en Racing, como Pillud. Quiero mucho al club, es una familia inmensa", dijo el futbolista argentino en un vídeo de Instagram. Cabe recordar que su contrato acaba en 2021.

El 'Pulpo' González también habló de su lesión de rodilla. "Gracias a Dios me siento muy bien. Estoy haciendo los ejercicios que me manda el cuerpo médico, hago caso y tengo muchas ganas de volver. Espero poder devolverles dentro del campo todo lo que los hinchas de Racing me dan fuera", aseveró.

Por último, el futbolista de Racing habló sobre la situación actual del COVID-19. "Tenemos que ser un poquito más solidarios. Tienen razón que el jugador de fútbol vive en una burbuja. Hoy en día me doy cuenta de que muchos se aprovechan de la situación", sentenció.