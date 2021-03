Ancelotti, mágico: le dijo a Richarlison que iba a marcar y lo hizo

Richarlison está a un gran nivel con el Everton y Carlo Ancelotti, su entrenador, tiene mucho que ver con ello. El futbolista concedió una entrevista a los medios oficiales del club y reveló un episodio de la temporada en que el técnico le motivó para que volviera a marcar.

"Estaba un poco preocupado cuando mi único gol en la Premier League había sido de penalti (contra el Crystal Palace, a inicios de curso). Tuve una charla con Carlo sobre ello el día antes del partido contra el Leicester (el de la primera vuelta, 16 de diciembre)", comenzó explicando.

"Me dijo que me relajara y que marcaría en el siguiente partido y, gracias a Dios, eso es exactamente lo que ocurrió. Su palabra es... No sé... poderosa", continuó el brasileño. Lo que queda claro tras estas palabras es que tiene a su técnico en alta estima.

Más centrado en el nivel en general del Everton, el jugador comentó: "Creo que es producto del trabajo en equipo. Con todo el mundo trabajando bien, seremos exitosos arriba. Creo que los goles llegarán de forma natural como el 'Profesor' (Ancelotti) me ha estado diciendo.