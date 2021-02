Ancelotti se ve en el Everton más allá de 2024

Tras dirigir a clubes de la élite europea (Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern...), Carlo Ancelotti sorprendió a propios y extraños cuando a mitad de la temporada 2019-20 decidió tomar las riendas de Everton, un club histórico pero lejos habitualmente de los grandes de la Premier League.

Después de solventar el complicado curso pasado de la mejor manera que se pudo, este año, con el italiano al mando del equipo desde el principio, los 'toffees' están rindiendo a gran nivel y pelean por estar en la próxima Champions League.

Una mejora sustancial basada en la inversión económica y en el trabajo de un preparador transalpino que, lejos de esperar de nuevo la llamada de alguno de los transatlánticos del fútbol europeo, se ve dirigiendo al cuadro de Goodison Park durante muchos años más

"Me gustaría quedarme el mayor tiempo posible. Me gustaría estar allí cuando se abra el nuevo estadio. Será un buen logro para mí, por supuesto", aseguró en la 'BBC' un Ancelotti que, no contento con tener todavía tres años más de vínculo, se ve expandiendo todavía más su relación con el Everton.

"Termino contrato en 2024 y pienso en hacer un buen trabajo. Si lo hago durante estos próximos años, el contrato no se acabará cuando llegue 2024, continuará", sentenció un técnico que puede presumir de contar en su palmarés con tres Champions League y de haber ganado cuatro de las cinco grandes ligas.