Ancelotti y Richarlison, las claves para el fichaje de Allan por el Everton

Allan ya es jugador del Everton. El centrocampista viaja de Nápoles al barrio de Merseyside para reencontrarse con Carlo Ancelotti, pilar fundamental del mercado que protagonizan los 'toffees'.

Con James Rodríguez a la espera, Allan dijo en sus primeras palabras como jugador del Everton que el italiano ha sido clave. Con él desplegó su mejor fútbol en el Nápoles.

"Es un club con una rica historia en la Premier y tiene una gran ambición. Además, está el 'profesor' Ancelotti. Él ha hecho todo lo posible por traerme aquí. Cuando te hablan de este club y de su entrenador no te piensas dos veces el venir", dijo.

"Carlo Ancelotti dijo sin dudar que me encantaría la ciudad y que el club tiene a los fans de mi lado, porque les encantan los jugadores de mi tipo", añadió el centrocampista, que se mostraba encantado: "He recibido muchos mensajes de aficionados del Everton que me han hecho feliz y confiar en el trabajo que puedo hacer aquí".

"Vi que el Everton era la mejor elección para mí, teniendo en cuenta la historia del club y el fantástico proyecto que tiene, con un equipo que quiere competir en la parte alta de la Premier League y un estadio nuevo en camino", insistió el brasileño.

Además, reconoció que otro personaje clave en la historia fue su compatriota Richarlison: "Hablo mucho con él cuando estamos juntos con la Selección y durante las negociaciones con el Everton, mientras jugábamos juntos a videojuegos, me preguntaba: '¿Cuándo vienes? Te necesito aquí, tienes que venir".