Andrés Fernández, ilusionado por volver con la SD Huesca a Primera

El murciano Andrés Fernández, nuevo portero de la SD Huesca, se ha mostrado ilusionado con su regreso al club oscense, con el que se ha comprometido para las tres próximas temporadas, porque piensa que tiene "un proyecto serio y ambicioso".

"Me costó decidir porque estaba contento y cuando me lo propusieron hablé con el Villarreal porque el proyecto de la SD Huesca es serio y ambicioso", ha dicho en su presentación como nuevo jugador azulgrana el ex guardameta del Villarreal.

"Es un club que quiere crecer más y todos van a una y mejorar, y eso me gusta, aunque nunca pensé volver con el equipo en Primera División", ha dicho el portero murciano que no tardará en visitar su anterior campo porque en la primera jornada de LaLiga la SD Huesca visitará al Villarreal.

Fernández ya estuvo en el equipo altoaragonés hace diez años, en lo que fue una temporada difícil, pero también logró el premio Zamora, y tras esta década reconoce que ha cambiado "bastante a nivel deportivo y cuando pasan diez años coges experiencia y cambias el ímpetu de tu juventud por otras virtudes".

El ex guardameta del Villarreal considera que para conseguir el objetivo para esta temporada de lograr la permanencia, "lo principal es estar unidos y que todos remen en la misma dirección, aunque en Primera División te permiten pocos errores".

A largo plazo, ha apuntado que no se marca objetivos: "El reto es llegar lo mejor posible al comienzo y ganar el primer partido. Es pensar en el día a día, y me gusta la idea del entrenador que da mucha confianza a todos, tiene una idea clara del juego y sobre todo sacar las virtudes para que las saquen los jugadores más que fijarse en los errores".