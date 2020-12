Ángel, decidido a hacer historia en el Getafe

Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, afirmó este lunes en rueda de prensa que se ve con opciones de superar a Manu del Moral como máximo goleador de su club y dijo que se ve "entrando en la historia" del cuadro azulón.

Después del tanto que marcó este domingo al Athletic (1-1), se quedó a solo dos aciertos de igualar a Manu del Moral, que con 37 dianas encabeza la lista de máximos anotadores del Getafe en Primera. Ángel ya huele el récord y cree que podrá superarlo.

De hecho, ya la superó en el global de competiciones. Manu del Moral dejó el Getafe con 39 tantos anotados (a los 37 de Primera sumó dos en Copa), mientras que Ángel ya tiene 44 entre todas las competiciones (35 en Liga, seis en Copa y tres más en la Europa League).

"Me veo en la historia del club. Ojalá sea pronto. Queda mucha temporada y ojalá siga muchos años aquí. Estoy contento de mi cifra de goles y de poder alcanzar a Manu del Moral, que hizo historia en el Getafe. Me encantaría. Espero que esos goles que lleguen para sumar puntos", dijo.

"Coincidí con Manu hace unos años en el Eibar. Es un gran compañero y un gran futbolista. Hizo muchos goles y ayudó a crecer al Getafe. Estoy muy orgulloso de estar a punto de alcanzarle", agregó.

También explicó sus palabras tras el choque ante el Athletic, tras el que dijo que su equipo iba "a contracorriente": "Me refería a que siempre o casi siempre vamos por detrás en el marcador. Remontar un partido en Primera División es muy complicado. Somos fuertes defensivamente, encajamos pocos goles y este año no está siendo así. Cuando nos ponemos por detrás en el marcador, darle la vuelta se nos complica", declaró.

Para Ángel, marcar es "muy positivo" porque de esta manera el Getafe consigue puntos y poco a poco suma unidades para mejorar en la clasificación. Además, declaró que está en el club madrileño para "trabajar".

"Ayer fue una pena no ganar, pero tal y cómo fue el partido el punto es bueno. Tal y cómo se vivió la situación del partido y no hubo muchos remates, creo que fue bueno. Siendo justos, el 1-1 es el mejor resultado. En la primera parte no estuvimos bien y nosotros estuvimos mejor en la segunda", analizó.

"Tenemos fallos de principiante, como en Valencia, que tuvimos una contra en un córner a favor, un penalti que tuvimos que evitar... se dan circunstancias, se pierden puntos y estamos en un puesto que si hubiéramos sido más sólidos, estaríamos más arriba. Pero tenemos tiempo de resolver estos pequeños fallos. Con una buena racha de victorias podemos estar entre los mejores", añadió.

También se refirió a la "igualdad" que hay esta temporada en LaLiga y dejó claro que "ni siquiera" el Real Madrid o el Barcelona son capaces de ganar todos los partidos como era "habitual" en pasados cursos.

"Va a estar todo nivelado y puede haber alguna sorpresa. El Real Madrid o el Barcelona, si quieren ser campeones, tienen que esforzarse, cada semana es muy difícil ganar", apuntó.

Por último, habló sobre la importancia de la afición del Getafe. Los datos, sólo cuatro victorias en los 21 partidos que ha disputado sin público, son relevantes para Ángel.

"Afecta, al final llegas al estadio 45 minutos antes, te cambias en tres cinco minutos y calentar. Antes escuchabas música, hablabas con los compañeros, la charla era en el estadio.. eran rituales que no puedes hacer. Y sobre todo la afición, que no está apoyándote en casa. En el Coliseum nos ayudan mucho a sacar los partidos adelante. Con la pandemia hemos salido perjudicados. No es excusa porque todos tenemos el mismo problema".

"Ahí están las estadísticas. Con nuestra afición nos sentimos muy cómodos. Desde que he venido a Getafe siempre nos han animado con el campo bastante lleno. Es verdad que en temporadas atrás cuando venía con otros clubes, no era así. Desde que subimos ha cambiado. Tenemos ganas de que se vaya la pandemia para que nos animen", culminó.