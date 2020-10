"Ansu Fati marcará el futuro del fútbol español"

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, también brilló en el Barcelona y la Selección Española, como ahora hace el joven Ansu Fati, al que muchos ya se atreven a comparar con el mismísimo Leo Messi.

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', el técnico español comentó: "Yo le veo muy preparado, futbolísticamente, para su edad. Está jugando en el Barça y teniendo minutos con Luis Enrique en la Selección. Va a marcar el futuro del fútbol español".

"Lo importante es que esté bien asesorado, con gente con muchos conocimientos y con solamente interés deportivo, que olviden el económico. Si piensas ahora en el dinero, te olvidas de lo deportivo que es lo que te interesa y lo que tienes que escuchar. Mucha gente te ofrece dinero por ir a otro sitio, pero la cuestión es ver si es lo que te conviene", añadió.

Thomas Christiansen insistió en la importancia de tener un buen grupo que te asesore como jugador: "En mi caso, yo no pude ni tuve potestad, por ejemplo, para decidir que no quería ir a esos equipos cedido. No me lo permitió el Barcelona, de haberlo hecho, hubiera ido a la grada o habría tenido un problema. Hay que tener gente que te asesore, pero de verdad, que se preocupes por ti. Ese es el agente bueno, que mantenga esos valores. Yo lo veo con el grupo Wasserman que me asesora".

"El peligro es mayor porque eres más débil y accesible. Los agentes vienen, pero en el fondo muchas veces son palabras vacías. Por eso muchos jugadores se equivocan, hacen demasiado caso a lo que los agentes prometen. Algunos son buenos y profesionales, pero hay mucho pirata", añadió el seleccionador de Panamá.

Finalmente, quiso valorar la importante victoria ante Costa Rica, donde la Selección Panameña no ganaba desde hacía 82 años: "Costa Rica es la selección a batir en la zona y limita con Panamá, así que hay rivalidad grande. En marzo entramos en las eliminatorias por el Mundial frente a Barbados, Dominica, Anguila y República Dominicana. El objetivo es meternos en la hexagonal e intentar clasificarnos para el Mundial".