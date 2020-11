Ansu y Pedri, en el Once de Oro de 'Fútbol Draft'; Riqui, al de bronce

Con el paso de los años, toma cada vez más relevancia la capacidad por cazar a esos jóvenes talentos que, en un futuro, coparan portadas en el planeta fútbol. Para ello, 'Fútbol Draft' elabora una pequeña guía cada temporada para reconocer su trabajo en un año natural.

Esta misma semana, el Comité ya elaboró sus habituales tres onces: uno de oro -los más destacados, uno de plata y otro de bronce. En definitiva, los 33 talentos que, a su juicio, más han brillado por posición en el este 2020 en España.

Reconocimiento absoluto para futbolistas como Ansu Fati, Pedri o Ferran Torres, grandes protagonistas del primero. Brahim, cedido por el Real Madrid al Milan, aparece en el de plata. Riqui Puig, algo más relegado por su falta de minutos, aparece en el de bronce.

También, como no podía ser de otra forma, se elaboró un once de oro del fútbol femenino para no perder comba de las grandes joyas que acapararán focos en la Liga Iberdrola durante los próximos años.

Estos son los todos los onces elegidos por 'Fútbol Draft':

- El Once de Oro masculino: Iñaki Peña; Pedro Porro, Guillamón, Eric García, Fran García; Zubimendi, Fran Beltrán, Ferrán Torres, Pedri, Bryan Gil, Ansu Fati.

- El Once de Plata masculino: Arnau Tenas; Pozo, Vivián, Cuencia, Manu Sánchez; Pol Lozano, Morlanes; Brahim, Roberto López, Barrenetxea, Andrés Martín.

- El Once de Bronce masculino: Morro; Víctor Gómez, Berrocal, Clemente, Pablo García; Ramón Enríquez, Sancet; Borja Sainz, Riqui Puig, Sergio Gómez, Hugo Duro.

- El Once de Oro femenino: Misa; Ona Batlle, Cubedo, Laia Alexandri, Rábano; Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí, Ane Azkona, Maite Oroz, Athenea del Castillo; y Lucía García.