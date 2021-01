"Antes del Madrid, tenía 1.000 seguidores en Instagram, ahora tengo 20.000"

José Juan Figueiras sigue en una nube. El guardameta del Alcoyano, pesadilla del Real Madrid en la Copa del Rey, ofreció unas declaraciones al diario 'AS' en las que explicó cómo se siente tras protagonizar todas las portadas de España.

A la pregunta de si esperaba un partido como ese ante los blancos, respondió: "La verdad es que no, pero es cierto que este deporte siempre tiene guiños y te regala estas cosas. Yo sabía que tendríamos nuestras opciones, aunque iba a ser complicado. Pero el Alcoyano tiene sus armas y se obró el milagro, después de que se alinearan los astros. Nada más conseguir la victoria, pensé: 'La que hemos liado".

"Me salió todo. Fue el partido soñado. Es posible que haya hecho partidos igual de buenos o mejores en mi carrera, pero en cuanto a repercusión este es increíble. Antes del Madrid, tenía 1.000 seguidores en Instagram. Cuando me he despertado tenía casi 20.000", añadió.

En cuanto a los jugadores del Madrid tras el partido, explicó: "Los vi cabizbajos, muy tristes. Venían de perder la Supercopa y con esta derrota no contaban. Cuando Zidane empezó a sacar a Asensio, Hazard, Benzema, Kross... Pensé: 'La que nos va a caer'. Pero nos mantuvimos firmes y nos llevamos una gran alegría".

Finalmente, defendió a Lunin de las críticas: "Pues creo que no pudo hacer mucho en los goles. Ya sabemos cómo es la vida del portero. A mí también me ha pasado esto en otras ocasiones. Es difícil cuando no compites. Yo le diría que siga trabajando y que intentar aprovechar esto para hacerse más fuerte".