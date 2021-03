Antonio Hidalgo está convencido de que las victorias llegarán

El Sabadell no está cosechando tantas victorias como debería para tener encarrilada la permanencia, pero Antonio Hidalgo, su entrenador, cree que los triunfos acabarán llegando. En la previa al partido contra el Sporting, elogió a David Gallego, a Djuka y analizó a los suyos.

Preguntado por la dificultad de vencer en seis encuentros hasta el final, aseveró: "Si pensaramos esto, no nos presentaríamos. Sufriremos mucho, pero tengo el convencimiento que las victorias llegarán. El pasado no tiene por qué repetirse. Es importantísimo ganar en casa. Todo el que pase por la Nova Creu Alta ha de perder los tres puntos".

Centrado en el duelo ante los giojeses, comentó: "Está claro que es un partido importantísimo para nosotros. Teniendo en cuenta que quedan 12 más por jugar, pero estamos en un momento que has de sumar puntos, sacar victorias y siempre has de estar en esta situación que no haya mucho margen de puntos con la permanencia".

"Siempre intentamos ver durante la semana lo que necesita el equipo. Es un día que viene un equipo que propone muchísimas cosas y muchas variantes. Has de ver durante la semana cómo hacerles daño. Es un equipo muy bien trabajado, con un entrenador que te lleva al límite, que interpreta muy bien tus debilidades y hace jugar a su equipo muy bien", añadió.