Aplazado el Aston Villa-Tottenham, el duelo con el Everton peligra también

El partido de Premier League del Aston Villa contra el Tottenham se canceló y la cita con el Everton podría cancelarse. Los 'villanos' tuvieron que cerrar su Ciudad Deportiva como parte de las medidas para frenar el brote de coronavirus en su plantel, pero todo parece indicar que no será suficiente.

'Mirror' asegura que lo más probable es que su encuentro frente los 'toffees' también tenga que dejarse para otro momento, igual que se hizo con la que iba a enfrentar al conjunto de José Mourinho. Queda poco para el choque y se espera que la organización de la Liga se pronuncie.

No viene nada bien esto ni a los de Dean Smith ni a sus rivales, pues no llevar a cabo el duelo cuando corresponde implica que haya que hacerlo más adelante y se engorde el grueso de partidos de las siguientes semanas. Se espera que, pronto, todos los futbolistas den negativo.

En lo meramente futbolístico, además, el Aston Villa no pasa por un buen momento. No gana desde el 26 de diciembre. Sus últimas tres citas se resolvieron con un empate y dos derrotas que, si bien no bajan al club de la zona cómoda de la tabla, empeoran las sensaciones.