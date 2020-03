Tiempo de quedarse en casa, tiempo de cocinar, leer, ver series, desconectar pero también trabajar. Así es la vida de Setién durante esta pandemia.

"Aquí estoy confinado, como la mayoría que tiene que estar en su casa. Estoy tratando de aprovechar el tiempo, manteniendo rutinas para no anquilosarnos. Ojalá esto se pase pronto, que va a pasar. Tratamos de mantenernos activos dentro de lo que cabe", asegura el técnico del Barça.

"Lo que echo más de menos es esto, el verde", dice, señalando una planta. "Los partidos, la adrenalina que llevamos alimentando 40 años. También el día a día, porque es lo que te gusta. Estar con los jugadores, el balón, toda la actividad, la gente con la que trabajamos, el buen ambiente", cuenta Setién.

Algunas anécdotas de cómo es Setién. Parece buen cocinero... "Mi especialidad es la tortilla de patatas. Me sale fenomenal", afirma el entrenador, quizá amante de la tortilla estilo Betanzos.

¿Y cómo aprovecha el tiempo libre? "Estoy leyendo 'Relatos Solidarios', una iniciativa que sirvió para ayudar en buenas causas y que tiene la colaboración de un montón de periodistas. Me gusta leer frases como esta de Iniesta: 'Detrás de un balón no solo hay alegría, también solidaridad'. O de Messi: 'Ojalá pueda cambiar una alegría por una sonrisa, nada es imposible'. O de Guardiola: 'Ojalá dejásemos sacar al payaso que llevamos dentro y hacer felices a los demás", relata.

"No soy de series. No tengo tiempo. Vi la de 'Juego de Tronos', ya un poco olvidada. No la pido volver a ver porque si no hay que pedir que se alargue el confinamiento y prefiero ir a entrenar", bromea.