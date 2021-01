Aquino espera ganarse pronto el puesto en el América

El centrocampista peruano Pedro Aquino, nuevo refuerzo de América, prometió este domingo a la afición que trabajará para ayudar a conquistar el título del Torneo Clausura que comienza el 8 de enero.

"A la gente de América le digo que estoy muy contento y motivado, vengo a trabajar con todo y este torneo vamos a salir campeones", afirmó.

Aquino llegó procedente de León, con el que se coronó campeón del Apertura 2020 en diciembre pasado.

Nacido hace 25 años en Lima, Aquino comenzó su carrera en Sporting Cristal en 2011, y en 2017 fichó por Lobos BUAP, de donde pasó a León en 2018. Hizo parte de la plantilla que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Luego de ser parte fundamental en el campeonato obtenido por el León en el Apertura 2020, Aquino declaró su entusiasmo por su transferencia al América, el equipo que más ligas ha ganado en el fútbol mexicano, 13 campeonatos.

"América es el equipo más grande de México y eso me hace sentir ilusionado y motivado para trascender y por eso le digo a la afición que ya estoy listo y entusiasmado para vestir la playera del América", subrayó el jugador sudamericano.

"Ya me presentaron al grupo y estoy feliz. Ahora la primera meta es pelear por un puesto, tengo todas la cualidades para lograrlo, creo que he venido haciendo las cosas bien para afianzarme en el once titular", contó.

Las 'águilas' del América debutarán en el torneo de Clausura el próximo sábado en el estadio Azteca frente a San Luis.