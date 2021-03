Araujo, encantado con Messi: "Entrena como una bestia, es un ejemplo"

Aprovechando el parón, Ronald Araujo pasó revista a la actualidad del Barcelona en los medios oficiales del club. A nivel personal se mostró feliz por tener unos minutos que "no imaginaba" y en lo colectivo, loas para Ronald Koeman y Leo Messi.

"En el verano no me creía que fuera a jugar bastante esta temporada. Doy gracias, pero en pretemporada no me lo imaginaba. Sí que iba a tener algunos partidos, pero esta cantidad es una locura. Para ser mi primera temporada estoy jugando muchísimo y ojalá que pueda seguir sumando", expresó.

"El míster ha demostrado que es un gran entrenador. A los jóvenes nos ayuda bastante y creo que está bien con el equipo y el vestuario. Tiene mucho carácter, sabe de este tema y está haciendo un gran trabajo. Eso se ve en cómo se están dando los resultados", continuó sobre Ronald Koeman.

Cuestionado por Leo Messi, aseguró que está "muy bien" y "contento": "No solo en los partidos, también en los entrenamientos. Entrena como una bestia y eso es muy bueno, porque es el capitán y el referente y eso nos contagia a los más jóvenes y el resto del equipo".

Ahora, los azulgranas se centran en la Liga y la Copa del Rey: "Es una motivación, claro que queremos el doblete. Somos el Barça, tenemos dos títulos ahí y vamos a pelearlos hasta el final. Sería una alegría tremenda ganar copas con este club, sería algo tremendo".

En lo personal, mejora de sus problemas de tobillo: "Ahora estoy mejor de mi lesión, no quisimos arriesgar porque ya nos pasó en Sevilla que tuve una recaída, pero estoy bien y contento de ir agarrando confianza otra vez, poniéndome bien físicamente. Ahora tengo este parón para ponerme al 100% de cara a estos partidos en los que se decide todo".

Por último, alabó la última variante táctica de Ronald Koeman: "El nuevo esquema nos dio seguridad atrás. Al tener tres centrales estás más seguro y nos ha dado resultado".