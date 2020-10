Arias enterró el hacha de guerra: "Con Simeone acabé bien"

No ha salido a malas del Atlético de Madrid. Tampoco está decepcionado con Diego Pablo Simeone. Santiago Arias ha puesto fin a la polémica, en una entrevista concedida a 'Gol Caracol'.

Sus palabras, aunque haya quien aún las intente dar la vuelta, evidencian que dejó el Atleti porque era lo mejor para todos. "Con Simeone terminó la relación bien, los que me conocen saben que soy una persona tranquila, no me gusta el conflicto", dijo Arias.

"Al final tomo la mejor decisión para mi futuro, sabía que con tres laterales era muy difícil para mí. La opción más fácil en el mercado era la mía y por eso tomo la decisión de venir acá", añadió, al respecto de su marcha del club rojiblanco.

Eso sí, aunque se mostró conciliador con Simeone y el Atleti, no dudó en dejarle un recado al Cholo al hablar del estilo de su nuevo equipo. "La mayor diferencia es sin duda la posesión", explicó.

"Lo principal con Diego Simeone en el Atlético de Madrid fue mantener la portería a cero. Aquí es más ofensivo, eso me gusta", dijo Santiago Arias, para finalizar.