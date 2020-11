Arrasate confía en que el plan le vuelva a funcionar en el Camp Nou

Esta jornada Osasuna visita al Barcelona en el Camp Nou, un rival temible en un feudo inexpugnable. O casi. Porque Arrasate ya ganó allí a finales de la atípica temporada pasada, en la penúltima jornada por 1-2. Confía en poder repetirlo.

Jagoba Arrasate sueña con volver a ganar al Barça en Barcelona, pero es consciente de que no será fácil. "Tenemos una ilusión terrible de mostrarnos como somos, siendo un equipo competitivo al que no es fácil de doblegar. Si lo has hecho una vez, por qué no la segunda", afirmó, en la rueda de prensa previa al duelo.

Ha estudiado a su rival para saber cómo hacerle daño. "Si vas a defender, es imposible. Siempre hay que tener la posibilidad de atacarles", explicó el técnico rojillo.

"En el Camp Nou es un equipo temible, el plan debe ser ejecutado a las mil maravillas y esperar que el Barça no tenga el día", añadió al respecto Jagoba Arrasate.

También dio su valoración al respecto del rival. "Veo un Barcelona mucho más eléctrico y veloz, y debemos tener en cuenta que todas las acciones nos llegarán más rápido, además ellos cuentan con otras cosas muy buenas", expuso.

Y analizó el desempeño de su equipo. "Mientras tengamos más puntos que jornadas, vamos bien, lo cual no quiere decir que nos conformemos con eso. Queremos más y vamos a trabajar por ello", valoró.

"El segundo tiempo ante la SD Huesca es el camino a seguir. Debemos merodear el área rival y no dejar pensar al oponente", dijo Arrasate, para finalizar.