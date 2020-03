Arribas, encantado con un triunfo que considera merecido

Así lo recordó este lunes. "Todavía seguimos con la emoción de la victoria de ayer. Fue un partido de gran intensidad y nos quedamos con la victoria y los puntos", explicó, en declaraciones reproducidas por el diario 'AS'.

El Alcorcón estuvo ganando durante casi todo el partido. Se fue al descanso con 1-3 en el marcador, pero en siete minutos, entre el 70' y el 77', el Fuenlabrada empató a tres el partido. Un gol de Arribas en el 94' dio el triunfo a los visitantes.

"Creo que hicimos 70 minutos muy buenos. El rival también juega y hay acciones que cambian las dinámicas. Hubo tarjetas, nos marcaron el segundo y el Fuenla se vino arriba. El rival también juega y nos empató. Nosotros no somos perfectos y al final nos tuvimos que ir arriba con todo", explicó.

El gol de Hugo Fraile espoleó a los 'alfareros'. "Nos miramos y teníamos claro que debíamos de apretar. Se nos iba el partido y queríamos insistir e intentarlo hasta el final", continuó diciendo.

"Es como el lema del club… 'Hasta el último minuto del último partido'. Me da el pase Stoichkov, yo me puse en la trayectoria del despeje del defensa, el rebote me cae y pensé en tocarla lo justo para que fuera dentro", dijo Arribas.

El extremo se mostró convencido de haber merecido la victoria. "Nos lo merecíamos. Merecíamos un triunfo así después de los partidos que hemos pasado y donde se nos han ido al final varios puntos. El fútbol a veces te quita y otras te da. Nos merecíamos una victoria así al final del partido y ha venido en el derbi", valoró.

Recordó que el objetivo de la temporada es llegar al medio centenar de puntos. "El objetivo son los 50 puntos. No miramos ni arriba ni abajo, miramos al siguiente partido", comentó.

"Estar arriba te da un plus, pero lo único que pensamos son los 50 puntos. Si estamos ahí es fruto del trabajo de todos en el entrenamiento", añadió, al respecto de la cifra que garantiza la permanencia en Segunda.

Esta es su primera temporada en Segunda, y no le podría estar yendo mejor. "Con estar en el primer equipo me conformaba. Está siendo el mejor año de mi carrera deportiva. Estar con el primer equipo para mí ya era un sueño. Lo hubiera firmado", dijo Arribas, para finalizar.