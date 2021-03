Arteta explicó por qué castigó a Aubameyang por indisciplina

Mikel Arteta tiene claro que, para que el Arsenal triunfe, deben reinar unos principios. Y piensa actuar en consecuencia para que nadie se salga de esa base.

El técnico de los 'gunners' atendió a 'Sky Sports' y quiso explicar por qué dejó a Aubameyang sin jugar ante el Tottenham. Dejó claro que no piensa aguantar la indisciplina.

"Cuando tienes ideas y principios claros, se trata de aplicarlos. No tiene sentido simplemente decirle a la gente lo que esperamos de ellos, y luego no tomar decisiones cuando eso no se consigue. Si no hay respeto, si no hay confianza, si no hay valores que representamos todos los días, no lograremos nada de lo que queremos hacer", se explicó.

Hizo autocrítica y admitió que derrotas como la que sufrió ante el Olympiacos no son aceptables, pese a que consiguieran finalmente meterse ne cuartos de la Europa League: "Nuestras exigencias internas e individuales tienen que ser mucho mayores. No podemos aceptar simplemente perder un partido. Estamos clasificados, estamos contentos. Pero sabemos que si seguimos así, tendremos problemas".

Y habló sobre el futuro que le augura al equipo. "Tenemos mucho trabajo que hacer, pero espero, con suerte, llegar al punto en el que solo haya que hacer algunas cosas. Hay que buscar la estabilidad, eso es lo que se necesita para ser coherente y competitivo", apuntó.

Por último, habló sobre fichajes y el papel de los jóvenes en su equipo. "Ya no tengo 32 jugadores, eso era imposible de gestionar. Y tenemos algunos que nos han dado un gran impulso, hablo de los jóvenes, pero también de los veteranos que están subiendo su nivel. NHago lo que creo en los momentos adecuadados. No se trata de alinear a todos los jóvenes en cada partido. Estamos creando un plan juntos, para que tengan su espacio", finalizó.