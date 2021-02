"Arteta me juzgó en dos partidos y medio"

William Saliba parece estar resentido con Mikel Arteta. El entrenador del Arsenal no le vio lo suficientemente preparado para quedarse en la plantilla y el defensa fue cedido al Niza.

Tras la clasificación a los 1/16 de final de la Copa de Francia, aprovechó para atizar al técnico español: "Me juzgó en dos partidos y medio. Hubiera preferido que volviera a contar conmigo para poder acelerar la adaptación".

"Pero no, me dijo que no estaba preparado. Me hubiera gustado que me diera una oportunidad", explicó Saliba.

Aunque, en el fondo, el defensa parece entender la decisión: "Después de la poca experiencia que tuve, creo que cuando firmas con un club es mejor irse enseguida. Fue el entrenador Unai Emery quien me reclutó, pero era Mikel Arteta cuando llegué".

"Cuando llegué, estaban terminando el campeonato. No estaba entrenando con ellos. Habían pasado casi cinco o seis meses desde que empecé a entrenar. El grupo se fue de vacaciones y yo todavía entrenaba solo", argumentó el jugador.

En las últimas horas, Saliba fue noticia por un escándalo extradeportivo: un vídeo en el que se veía a un compañero masturbándose durante una concentración de las categorías inferiores de Francia.