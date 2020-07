Arteta quiere renovarle el contrato a Lacazette

Se habla mucho últimamente del futuro de Lacazette en Inglaterra. Que si un posible traspaso a la Juventus, otro al Atlético de Madrid... pero Arteta no quiere nada de eso. Su deseo es que renueve contrato con el Arsenal. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa previa al duelo de FA Cup ante el City.

"Me gusta mucho Alex. Ya lo decía incluso antes de estar aquí, es un tipo de delantero que me gusta mucho. Ha tenido periodos desafortunados en los que tenía ocasiones y no las transformaba, pero él no es así. Es capaz de conectar muy bien en el juego, es muy competitivo", comenzó relatando.

"Odia perder, pelea cada balón. Se puede observar en cada duelo cuántas ganas tiene, cómo de duro trabaja y su inteligencia como jugador. Me alegro mucho por él", añadió. Y, al ser preguntado sobre si hay planes para renovarle, dijo: "No quiero perder a un jugador como él. Estoy muy contento con él".

Actualmente, el francés tiene contrato hasta 2022, así que el club inglés tiene margen para negociar con él. Sus cifras de esta temporada son las siguientes: 35 encuentros disputados, 26 como titular, 12 goles y cinco asistencias. Pronto, podrían recompensarle con un nuevo contrato.