Arteta sacó la cara por los suyos tras caer ante el Tottenham

No puede estar contento el Arsenal con su último resultado, pero sí está satisfecho Arteta con el juego de los suyos ante los 'spurs'. Perdieron (2-0), pero cree que pueden sacar pecho por lo que demostraron.

"Los jugadores hicieron lo que les pedí, absolutamente todo. Jugamos como creo que teníamos que jugar contra el Tottenham. Me llevo muchas cosas positivas de cómo jugamos, con personalidad, coraje, pasión, energía y convicción. Eso demostraron mis jugadores", analizó tras el partido.

Eso sí, admitió que les falta pegada: "Al final, se trata de marcar. Ellos sí aprovecharon sus oportunidades, nosotros no. Para construir algo necesitas resultados. Esto es fútbol. Tienes que ganar y, a nosotros, nos tocó perder en esta ocasión".

Así pues, para lo que resta de temporada, Arteta puso el foco en mejorar de cara a puerta. "A esto solo se le da la vuelta marcando goles, es muy simple. No importa qué hagamos en otros factores del juego, si no hay tantos, no podemos hacer nada", finalizó.