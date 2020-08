Arturo Vidal publicó un enigmático mensaje ¿sobre Messi?

Nuevo mensaje enigmático de un jugador del Barcelona sobre la muy posible marcha de Messi. Arturo Vidal, que también apunta a la rampa de salida en la Ciudad Condal, publicó un tuit en el que parece que se refiere a la situación del capitán azulgrana.

"Cuando acorralas a un tigre, él no se rinde, el pelea", escribió el chileno. No hay alusiones directas a Leo, pero sacó a la luz este escrito justo cuando muchos medios informaban de la salida de la 'Pulga' de la entidad 'culé', lo que lleva a entender que iba por él.

No es la primera vez que futbolistas o ex futbolistas del entorno del capitán se pronuncian al respecto -o parece que se pronuncian al respecto-. Carles Puyol, ex capitán de la escuadra, dejó caer en la misma red social que, en efecto, el argentino dejará el club.

Incluso Luis Suárez, compañero de Messi en el Barcelona, reaccionó. Respondió con varios emoticonos de aplausos al mensaje de Puyol, dando a entender que está de acuerdo con su apoyo a Leo. Se suceden las reacciones y los mensajes llamativos en plena hecatombe en la Ciudad Condal.