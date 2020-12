Así fue el primer derbi de Vinicius: "Me hicieron más de 20 faltas ¡y me mordieron!"

Tal vez muchos ya no lo recuerden, pero en los primeros partidos de Vinicius con el Castilla, el delantero brasileño sufrió un mordisco de un rival en el derbi ante el Atlético de Madrid B.

Concretamente, sucedió el 2 de septiembre de 2018, cuando Tachi, jugador rojiblanco, se lanzó a por el madridista con todo y acabó mordiéndole la cabeza, ante la mirada atónita del 'brasileiro'.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y se hicieron virales y, dos años después, el ahora jugador del Real Madrid ha querido recordarlo en Instagram, donde sigue compartiendo partes de su documental.

"Yo pensaba que la rivalidad era más entre los primeros equipos, pero me hicieron más de 20 faltas... ¡me intentaron morder! En el momento pensé que no podía ser nada, pero después ves el vídeo e intentó morderme. Y me sacaron amarilla a mí".

"Desde que llegué al Real Madrid, nunca he perdido contra el Atlético, espero que se mantenga toda mi carrera", comentó Vinicius, justo 24 horas antes de que el Real Madrid reciba la visita del Atleti en el esperado derbi de Liga.

Y es que los números del extremo izquierdo de 20 años ante el rival 'colchonero' son para enmarcar: dos victorias y tres empates en cinco partidos oficiales, cuatro con el primer equipo y uno más con el filial.