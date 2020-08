Así quedan el ascenso, el 'play off' y el descenso en la Serie B

Se acabó la fase regular de la Serie B. Este viernes se puso el broche a una temporada en la que únicamente falta el 'play off' de ascenso a la Serie A y el 'play out' para eludir el descenso a la Serie C.

La emoción de la jornada de este viernes estaba centrada en la entrada al 'play off' de ascenso a la Serie A. Seis equipos lucharán por el último puesto que dé acceso a la élite.

El Spezia y el Pordenone se librarán de la primera ronda en el 'play off' de ascenso. Tercero y cuarto clasificado, esperarán para ver qué rival tendrán en la semifinal.

Así pues, El Cittadella se verá las caras en los cuartos de final del 'play off' conttra el Frosinone, que entró por golaverage contra el Pisa. El ganador se verá las caras con el Pordenone.

En el otro lado del cuadro se verán las caras el Chievo Verona y el Empoli. El que gane aún jugará las semifinales ante el Spezia, tercer clasificado de la Serie A.

Estos fueron los equipos ganadores, pero hay otros que lloran y se despiden de la Serie B. Es lo que le ha ocurrido tanto al Trapani como a la Juve Stabia como al Livorno, los tres últimos clasificados.

Todavía tendrán una oportunidad para permanecer en la categoría de plata del fútbol italiano tanto el Pescara como el Perugia, que se jugarán en el 'play out' la permanencia.