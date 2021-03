Así se presenta la séptima jornada del Apertura panameño

Nueva jornada en Panamá. Hay mucho en juego en la séptima fecha del Apertura.

Tauro, el único equipo de la conferencia este que logró el triunfo en el primer 'round' de los duelos interconferencias, tendrá al frente al revitalizado Atlético Chiriquí.

Los taurinos vienen de ganar por la mínima en la pasada fecha, eso hará que la faena para los su rival sea algo más intensa, porque su ánimo anda por las nubes y con ganas de seguir sumando en la tabla.

El líder invicto de la conferencia este, Plaza Amador, buscará alejarse más a costa del herido San Francisco.

Los 'monjes', metidos en un racha de cinco duelos sin saber lo que es el triunfo, en el papel es una presa fácil para que Plaza Amador continúe imbatible.

El intratable Club Deportivo Universitario entrará en escena el miércoles próximo y su rival será Alianza.

Los universitarios caminan invictos de la mano del técnico anglopanameño Gary Stempel e intentarán ganar ante Alianza, último clasificado de la conferencia este.

Club Atlético Independiente (CAI), campeón defensor dirigido por el venezolano Francisco Perlo irá contra Sporting San Miguelito.

CAI llega a esta jornada con la intención de acortar distancia al líder del oeste, mientras que los 'académicos' del uruguayo Eduardo Méndez esperan ganar y un traspié del líder de la conferencia este, para tomarse la cima.

Club Deportivo del Este, otro equipo urgido de triunfo en el campeonato, se medirá con Herrera. Es uno de los tres clubes que no ha ganado hasta la quinta fecha y espera no ser sorprendido por Julio Infante, su ex técnico que ahora entrena al aguerrido equipo del Herrera.

La jornada finalizará con el partido entre Veraguas y Árabe Unido. Los de Colón en su primer choque interconferencia empataron sin goles y contra el complicado equipo veragüense del español Isaac Jové quieren retomar la senda del triunfo.