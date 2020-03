Así vive Abel Ruiz su cuarentena junto a Trincao

El Barça dejó salir en enero a dos delanteros como Carles Pérez, rumbo a la Roma, y Abel Ruiz. Este último llegó para ser estrella en el Sporting de Braga, donde comparte vestuario con uno de los fichajes invernales de los azulgranas como Francisco Trincao.

Pero no solo son compañeros en el césped. Como explica en una entrevista para 'Mundo Deportivo', el español también pasa los días de confinamiento por el coronavirus junto a Trincao y otro compañero, David Carmo.

"Nos levantamos, desayunamos y vamos directos a hacer los ejercicios que nos pasan. Nos dieron una bici a cada uno y nos van mandando entrenamientos funcionales, de correr, sin necesidad de material. Compramos unas porterías para el jardín y una canasta y después de comer jugamos un rato", explicó Abel Ruiz sobre cómo es su día a día.

El delantero también se refirió a su adiós al Barça. Un paso del que no se arrepiente: "Estoy muy feliz. Fue un paso importante, una decisión complicada porque siempre es difícil salir del Barça. Pero estoy muy contento de haberla tomado".

En Braga esperan que sea un referente, pero se lo toma con tranquilidad: "Estoy acostumbrado a la presión. No seríamos futbolistas si no tuviéramos esa presión día a día. Yo he tenido la suerte de tener ese papel en la Selección, donde he sido el capitán durante varios años y lo he llevado bien. Mira ahora, la vida pasa y hay que disfrutar de cada instante".

Durante estos días, Abel Ruiz también ha seguido los pasos del narrador Ibai Llanos y ha decidido montar otro torneo de FIFA 20, tiempo no les falta para ello, con un nutrido grupo de jugadores de la Selección Española Sub 21.