Aspas no sabe si "echar una bronca a Pione o ayudarle"

El capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, aseguró este domingo que no sabe "al 100%" qué ha pasado con el danés Pione Sisto, quien todavía no se ha entrenado con el equipo.

El delantero de Moaña explicó que los jugadores desconocen la situación del internacional danés, quien según el presidente de la entidad tiene "un problema" y "no está colaborando para resolverlo".

Sisto es el único de los 30 futbolistas -24 de la primera plantilla y seis del filial- que habían sido citados por el entrenador catalán Óscar García Junyent que no ha reanudado los entrenamientos después del parón por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El extremo ha sido sancionado con 60.000 euros por los dirigentes del Celta por saltarse el confinamiento y por regresar a Dinamarca tras la declaración del Estado de Alarma en España.

"Nosotros no sabemos qué ha pasado. Nos mandaron para hacer las primeras pruebas hace diez días. Como cada uno iba individualmente a una hora, no sé si fue o no. Esperemos que lo más pronto posible esté con nosotros para disfrutar de su fútbol. Tiene mucho que demostrar todavía", dijo Aspas durante su intervención en 'El Partidazo de Movistar'.

El capitán del Celta insistió en que no sabe "lo que ha pasado al cien por cien". "Si lo supiera, podría echarle una bronca o ayudarle lo máximo posible. Es un chico joven, que está fuera de su casa y siempre es difícil para todos. No sabe bien el idioma y tratamos de ayudarle entre todos", apuntó.

En cuanto a la vuelta a los entrenamientos, Iago Aspas reconoció que "al principio siempre es un poco dura, como cuando comienzas una pretemporada". "Este lunes comenzamos una nueva semana, ya con más compañeros, y haremos algo más de grupo", celebró.

El atacante gallego mostró igualmente su "felicidad" por el regreso este fin de semana de la Bundesliga alemana, "aunque sea sin público"."La verdad que poder disfrutar del fútbol es muy bonito para los que nos gusta mucho", agregó.

En cuanto a la reanudación de LaLiga Santander, Aspas confesó que existe "un poco de inquietud", pero aseguró que él está "tranquilo". De hecho, es partidario de "volver lo más pronto posible".