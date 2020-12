"Aún espero a que me digan una sola ventaja del 'Brexit"

Jürgen Klopp es otro de esos entrenadores que no se cortan un pelo al tratar cualquier tema. Más allá de su guerra con el calendario y los horarios, esta vez le tocó a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y al acuerdo alcanzado por la Premier League con el Gobierno.

A través de un sistema de puntos, el campeonato inglés podrá jugar futbolistas de la UE sin que cuenten como extracomunitarios. Este entrará en vigor a partir del próximo 31 de diciembre, cuando se formaliza definitivamente el 'Brexit'.

Durante su última rueda de prensa, Klopp alabó el trabajo del director deportivo 'red' para evitar un mal menor en esta materia: "Michael Edwards ha estado en muchas conversaciones y los cubes trabajaron muy duro para encontrar una solución o algo que al menos fuera medianamente bueno. Sin esa pelea, habría sido incuso peor".

Pero Klopp sigue sin entender lo que sucede en el país: "Aún estoy esperando a que alguien me diga una sola ventaja del 'Brexit'. ¿Qué mejora realmente después del 'Brexit'? Obviamente, juzgarlo no es cosa mía, pero como una persona interesada, estoy esperando a ver el primer impacto positivo de esta medida. Quizá no he leído mucho de ello porque estoy muy metido en el fútbol, pero no recuerdo ninguno, honestamente".

"La gente, la FA o quien sea, quiere asegurarse de que los clubes no fichan a muchos jugadores de otros países porque tienen miedo de que no llegue el suficiente talento inglés a los equipos. Pero si miras a las categorías inferiores de la Selección de Inglaterra, todos sus equipos están entre los dos o tres mejores en prácticamente todas las edades", dijo Klopp en cuanto a la visión de los que mandan en el fútbol británico.

El alemán defendió cómo ha funcionado la Premier hasta ahora y los exitos cosechados: "Pensemos en por qué pasa esto. Los ingleses tenían a muchos jugadores alrededor que también jugaban bien al fútbol, y que son de ayuda. No podemos crear más talentos solo porque impidamos que vengan otros. Pero como digo, esto no es cosa mía. Este es uno de los problemas más pequeños tendremos cuando el 'Brexit' esté finalmente aquí".