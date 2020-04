Aythami calmó a Pedri cuando subió al primer equipo

Aythami es el capitán de Las Palmas y actúa como tal. Una de sus últimas actuaciones saltó a la palestra gracias al relato de Pedri en 'Tiempo de Canarias'. Cuando el joven talento subió al plantel sénior, estaba de lo más nervioso, pero se acercó su compañero para tranquilizarle.

"El primer día, estaba c*gado, no sabía ni qué hacer cuando entré al vestuario. Me senté y el primero que vino fue Aythami para decirme que, si necesitaba algo, hablara con él. Me ha ayudado mucho", contó. Esa mano amiga fue clave en su progreso.

No es la primera vez que el canario actúa como líder. Ya salió para pedir perdón junto a su entrenador cuando el conjunto protagonizó una pésima actuación ante el Sporting. También defendió a Pepe Mel en varias ocasiones cuando se le atacaba directamente.

Estas acciones demuestran que Aythami se ha convertido en un líder necesario. Fue en la temporada pasada cuando se calzó el bracalete como primer capitán y, desde entonces, está centrado en serlo en todos los aspectos. Lo hace tanto dentro como fuera del campo.