¿Bajito? ¿Descartado? ¡Riqui Puig sentenció de cabeza a pase de De Jong!

No por ser un futbolista bajito no puede marcar goles de cabeza. Riqui Puig lo demostró con el segundo tanto del partido de Liga del Barcelona contra el Elche fuera de casa. Se trató además de la diana de la sentencia, pues a los franjiverdes ya no les iba a dar tiempo a nada más.

El centrocampista, que estuvo en tela de juicio tras la llegada de Ronald Koeman porque, según varias informaciones, el técnico no contaba con él, dirigió a la red un centro lateral de De Jong. El neerlandés llegó a línea de fondo y envió una bola bombeada, perfecta para el remate. Antes, él fue artífice del 0-1.

Edgar Badía no pudo hacer nada, y eso que, anteriormente, ya había logrado retrasar el tanto azulgrana. Varias intervenciones de mérito -Ter Stegen también brilló- sirvieron para mantener a su equipo vivo en la pelea por las tablas más tiempo, pero, al final, se vio sorprendido por el '16'.

Este gol fue, además, el primero de Riqui Puig con el primer equipo del Barcelona. Sí que había visto puerta en el filial, aunque en ninguno de sus 24 encuentros hasta el del Elche había conseguido sumar una diana a su casillero. A la vigésimo quinta fue la vencida.