"¿Bale? Había que demostrar que no tenía una silla esperándole"

Bale debutó con 3-0 y vio cómo el West Ham empataba a tres en apenas diez minutos. El galés no estuvo acertado de cara a puerta, pero aun así José Mourinho quiso defenderlo.

"No creo que afectara negativamente. La decisión de no ponerle de titular fue una buena decisión. Se trataba de demostrar que no tiene una hermosa silla esperándole a que se sienta allí a las primeras de cambio", aseguró Mourinho en rueda de prensa.

El técnico del Totrenham, eso sí, no le regalará el puesto al ex jugador del Real Madrid. "En este equipo todos tienen que pelear por sus decisiones", añadió el entrenador luso.

Bale tuvo una clara ocasión en el añadido para sentenciar el encuentro, pero falló. "Es una lástima que no lo haya anotado. Fue de gran belleza y hubiera matado el partido, pero así es el fútbol", respondió Mourinho.

"Está muy bien aceptado en el grupo. Ha caído bien y el también le gusta lo que ha encontrado aquí. Todo es positivo, insisto la atención no estaba sobre él", sentenció el entrenador del Tottenham.