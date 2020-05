Baresi eligió al adversario que más difícil se lo puso en su carrera

En el fútbol antiguo, el de otra pasta, Franco Baresi fue un lugarteniente de lujo. Un central de rocoso y expeditivo, también un líder de la revolucionaria zaga de Arrigo Sacchi. Ahora viviendo días de tranquilidad, habló de su historia con 'MARCA'.

Entre varias cuestiones, la elección del rival que más complicado se lo puso. El italiano respondió sin ambages: "He tenido muchos compañeros excepcionales y no podría elegir a uno. Sin embargo, si tuviera que elegir al rival más fuerte contra el que he jugado, diría que Maradona".

Además de un gran talento, el central de Travagliato se caracterizó por algo propio de la época y casi impensable a día de hoy: ser un 'one club man'. Sus 20 años de carrera fueron vestidos de rojo y negro. "Siempre he creído en este club, en que era capaz de alcanzar mis objetivos. El Milan me ha dado todo y yo siempre he intentado devolvérselo aportando lo mejor de mí", contó.

Además, Baresi se refirió a un hecho muy singular: la disputa del 'derbi della Madonnina' entre dos hermanos, Franco y Giuseppe. "Los derbis son siempre muy emocionantes y más aún cuando juegas contra tu propio hermano. Para nuestra familia fue estupendo y un verdadero motivo de celebración", aseveró al respecto.