Barja pasó lista: su renovación, la Liga, el COVID-19

El jugador del Club Atlético Osasuna Kike Barja, recientemente renovado hasta 2023, afirmó este viernes que su prioridad siempre fue quedarse en Pamplona sin pensar ni un solo momento en irse a otro sitio, porque "realmente" es "feliz" en el equipo navarro.

"Estoy supercontento, superfeliz y la verdad es que me siento afortunado", declaró Barja en una rueda de prensa por videoconferencia en la que agradeció a Jagoba Arrasate la confianza que depositó en él, ya que ha sido muy importante de cara a esta renovación, y al resto de compañeros que hacen que se sienta muy querido.

"En un momento como la lesión, cuando uno lo pasa realmente mal, me dio tranquilidad que el club confiase en mí y quisiera que estuviera aquí", comentó el futbolista, que espera pasar en Osasuna muchísimos años más.

"Los últimos 12 meses han sido algo totalmente nuevo en mi carrera ya que nunca había tenido lesiones de larga duración y este año me ha tocado vivir desde una pandemia hasta una apendicitis", apuntó el extremo rojillo sobre unos meses que tampoco ha vivido como algo duro. "Lo he disfrutado de una manera increíble conociendo a personas que me han ayudado tanto en lo físico y psicológico", agregó.

Sobre si el parón liguero por la COVID-19 afecta a su situación profesional, el canterano dijo que cuando sucede algo así "lo más importante no es mirarse a uno mismo, sino a la sociedad en general", ya que "el fútbol ahora mismo es un poco lo de menos".

"No concibo un deporte sin gente, pero si se tuviese que suspender por riesgo hacia los aficionados o jugadores lo deberíamos aceptar con total normalidad porque sería lo mejor para todos", declaró sobre la posibilidad de dar por concluida la Liga.

"Jugar cada siete días sería lo más justo"

De la posibilidad de jugar partidos cada 72 horas para finalizar LaLiga Santander, señaló que no sabe si es lo más justo para todas las plantillas. La mayoría de equipos salvo Real Madrid, Barcelona o Atlético, no están adaptados a estas circunstancias, apostilló.

"A mí me gustaría jugar cada siete días y creo que sería lo más justo, pero si debe jugar de esa manera lo haremos poniendo lo mejor de nosotros", indicó sobre esa hipótesis.

Sobre la bajada de sueldo en caso de no finalizar la competición, declaró que le parece una obviedad, algo que tenían que hacer. "A veces se tacha a los futbolistas de insolidarios en el ámbito general y a veces nos da rabia, ya que somos gente que pagamos muchos impuestos, y si en algún momento hay que donar, donamos", remarcó el navarro, que apuntó que también son personas solidarias que intentan poner de su parte.