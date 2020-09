Bartomeu aparcó la polémica: "No podía permitir que Messi se fuera"

Bartomeu ha salido al paso de las críticas y todo el incendio generado en los últimos tiempos en 'Can Barça'. Entre los temas principales que tocó el presidente azulgrana, el conflicto con Leo Messi y las 20.687 firmas en una moción de censura contra él que sigue avanzando.

"La cifra creo que ha sorprendido incluso a los promotores de la moción de censura. El club seguirá los estatutos con transparencia y rigor. Nosotros continuaremos trabajando, el mercado termina el 5 de octubre. La Junta ya hablaremos después de la validación", explicó Bartomeu, que incidió en que "nadie quiere dimitir" porque "queda mucho trabajo por hacer".

Por otro lado, el 'caso Messi' ha ocupado el mayor tiempo de su trabajo durante el mes de agosto, pero no quiere "entrar en ningún conflicto" con el argentino. "Es nuestro capitán y nuestro líder. El tema queda aparcado. La hemos visto muy metido en el proyecto de Koeman. Yo no podía permitir que se fuera del club. Es el mejor de la historia y el club lo necesita. Disfrutamos de él. Queremos que se retire aquí y es el proyecto que tenemos con él", añadió.

"Aprobar el balance no tiene nada que ver con no dimitir. Nadie ha pensado en dimitir, queremos trabajar. No hacemos pronósticos sobre la votación, vamos paso a paso", reiteró Bartomeu ante las cuestiones sobre la difícil situación económica que atraviesa la entidad.

Según el presidente del Barcelona, "para que lleguen jugadores deben salir otros". "Luis Suárez es jugador del Barça, ha sido muy importante y tiene contrato con el Barça. No hablaré de las negociaciones. La pandemia ha hecho que muchos clubes tengan muchos menos ingresos", reconoció, haciendo alusión al futuro del charrúa.

Finalmente, quiso quitar hierro al asunto de Riqui Puig y su continuidad en la Ciudad Condal. "Deseo muchos aciertos a Koeman y estará aquí muchos años. Hace tiempo que queríamos que entrenara al Barça. Es un símbolo del Barça y espero que tenga un gran recorrido. Creo que se ha exagerado hoy. Tenemos una gran plantilla y será difícil tener minutos. Se habla de tener más o menos minutos, no de si se cuenta o no con un jugador", concluyó.