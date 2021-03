En declaraciones a 'Radio Marca', Joan Gaspart ha hablado sobre la situación actual de su amigo Josep Maria Bartomeu, al que tiene en buena estima y al que defendió a rajatabla después de ser detenido por el 'Barçagate'.

"Estoy seguro de que Bartomeu está despreocupado porque no ha hecho nada malo. Cuando uno tiene la conciencia tranquila de que no ha hecho nada, atiende a lo que le piden los Mossos, va, declara y espero que se vaya a casa. Estoy convencido como amigo de que él no ha hecho nada", explicó Gaspart.

Y valoró también el trabajo de la presidencia dirigida por Bartomeu, lo que le permitió rechazar el voto de la moción de censura. "Deportivamente ha sido muy bueno, aunque el final no lo ha sido. Se ha complicado todo con el COVID-19 y que la gente no haya podido ir al campo", dijo, antes de añadir: "Desde el voto de censura se podría haber evitado porque se va a votar en las mismas fechas que con elecciones normales. Que alguien me explique de qué sirvió todo el follón del voto de censura".

"Iré, tanto yo como 110.000 personas de las que 20.000 ya han votado. Por razones históricas en el Barcelona votan 60.000 socios y no hemos de olvidar que estamos en un momento histórico y complicado. Tengo claro el voto, pero como son secretos, se mantiene así. No diré a quién porque empezó el primer debate y los dos que quedan. Gane quien gane será una gran demostración de barcelonismo porque los tres son tres barcelonistas buenísimos", avanzó sobre las elecciones.

Para concluir, Gaspart subraya que los casos judiciales del Barcelona acaban siendo "infundados, como con Rosell". "No sigo el tema judicial en el resto de los clubes de España. Hace unos días vi temas fiscales y económicos de otros clubes. Con el tiempo las que tienen que ver con el FC Barcelona, se acaba demostrando que son infundadas", concluyó.