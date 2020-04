Bartra habló de la carrera con Bale: "Pasé de la gloria a la m*erda"

16 de abril de 2014. El Real Madrid se enfrenta al Barcelona en la final de la Copa del Rey. Bartra pone el gol de los suyos para empatar... pero acaba por los suelos en el tanto de la victoria para los 'merengues'. Le pasó por delante nada más y nada menos que el 'Expreso de Cardiff'.

"Pasas de la gloria a la m*erda en 15 minutos. Metí el primer gol y pensaba que iba a ser uno de mis mejores partidos. Se hizo duro de c*jones. Él fue muy rápido", aseguró el defensa en un directo de Instagram con Iker Casillas. Se vio sobrepasado por la arrancada del galés.

Además, se vio sin opciones de ir con la Selección, pues el entrenador estaba en las gradas: "Me dio rabia porque me dijeron que Del Bosque estaba en la grada y tenía el objetivo de ir a la Selección. Se hizo duro de c*jones. Según me hizo eso Bale, pensé que, ya, a tomar por culo con España".

Una de las imágenes más llamativas fue la de Mateu Lahoz acercándose a él para ayudarle con sus problemas en el gemelo. También habló con él: "Recuerdo que me vino Mateu Lahoz a animarme y me decía que 'hacia adelante', que era 'muy bueno'. Yo flipaba".