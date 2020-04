Basanta se sumaría a la 'legión Argentina' de Estudiantes

José María Basanta es un jugador de extenso recorrido profesional. Con un fructífero paso por Rayados de Monterrey, una experiencia europea en Fiorentina y una participación en el Mundial Brasil 2014 con la Selección Argentina, ha disfrutado de buenos momentos en el fútbol.

En la actualidad, el oriundo de Tres Sargentos alterna en el equipo principal de la 'Pandilla', por lo que saldría en el mercado de julio para buscar continuidad. Una de las oportunidades se encuentra en Estudiantes, insitución que lo vio nacer como futbolista.

De esta manera, el defensor de 36 años se sumaría a Javier Mascherano y Marcos Rojo en el plantel del 'Pincha', dotando de jerarquía a un club que quiere volver a las primeras planas del país. "La decisión familiar es volver a la Argentina", señaló hace unos días en el programa radial 'Cielosports'.

"Sería algo muy bueno terminar mi carrera en Estudiantes. En su momento pensé en cerrarla en Monterrey, pero hoy me siento bien y si en junio me sucede lo mismo, veré si está esa oportunidad. Si me abren las puertas para jugar ahí bienvenido sea, porque arranqué en ese club y con Verón tengo una buena relación", concluyó.