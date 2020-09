Bayer Leverkusen y Anderlecht firman la paz en su amistoso

Hace frío en la delantera del Bayer Leverkusen sin Havertz. Los de Peter Bosz se vieron las caras con el Anderlecht en un duelo amistoso de pretemporada y no pudieron pasar del empate. Palacios les adelantó, pero sus contrincantes encontraron en Dauda lo necesario para firmar las tablas.

Y es que comenzaron mucho mejor los alemanes, que fueron a por todas, con un ritmo muy superior, desde el inicio. No se esperaba tanta intensidad la defensa belga, que abrió espacios y terminó concediendo, a los seis minutos del pitido, el primer tanto.

Pero subieron la guardia, se dieron cuenta de que no estaban haciendo bien las cosas y se encomendaron a un gol de Dauda poco después del 20' para triunfar. No les salió bien, pues, a pesar de sus intentonas, el resultado ya no se iba a mover nunca.

En el segundo acto, hubo oportunidades para ambos. Hizo falta un Haverzt en el Bayer Leverkusen que desencallara la situación, pues los atacantes de Bosz no eran capaces de fusilar a Wellenreuther, que sacó los balones más complicados que le llegaban.