Beauvue donó 450 mascarillas en la lucha contra el COVID-19

El delantero del Deportivo Claudio Beauvue ha mostrado un compromiso social en el estado de alarma por la COVID-19 y esta semana ha lanzado una campaña social para ayudar con mascarillas reutilizables a tres ONG de A Coruña, iniciativas que acomete porque su "educación" le lleva a "ayudar cuando puedes".

Beauvue ha donado 450 máscaras a las entidades sociales de la ciudad gallega y tenía previsto regalar otras 2.000 a los seguidores del Deportivo, pero esto último ha tenido que aplazarlo hasta que concluya la temporada y las condiciones sanitarias le permitan hacerlo.

"Me gustaría haber entregado las mascarillas en mano", indicó en una rueda de prensa el futbolista del Deportivo, que no ha podido plasmar esa idea por el riesgo de contagio que implica y el protocolo de LaLiga.

Baauvue, que también contribuyó en las últimas semanas con la iniciativa solidaria 'Yo me corono' para luchar contra la COVID-19, explicó que con las mascarillas pretende "ayudar en estos momentos a la población".

"Hacía tiempo que había hablado con mi agente para buscar una empresa que pudiera hacer las mascarillas. Pusimos mi logo con la frase de 'juntos podemos' (en gallego) para poner un poco de Galicia en mi mascarilla", relató.

El futbolista, que llegó al Deportivo en el mercado invernal, el pasado mes de enero, explicó el porqué de estas iniciativas. "Soy un tío del pueblo. He vivido muchas cosas buenas, pero sé de dónde vengo. No he tenido muchas cosas en la vida cuando era pequeño. Como le pasa a mucha gente que viene de una infancia difícil. Yo he vivido una infancia feliz, pero no tenía muchas cosas que podía tener un niño, como ropa, por ejemplo", recordó.

Beauvue señaló que su "forma de ser" y su "educación" le llevan a "ayudar cuando puedes hacerlo, sin dudar, sin pensar lo que la gente vaya a decir". "Lo hago de corazón", comentó el delantero, que también ha mandado mascarillas a su familia en Madrid y a Guadalupe, la isla en la que nació.

"No va a ser un fútbol maravilloso, pero hay que adaptarse"

En cuanto al ámbito deportivo, Beauvue ha admitido que este nuevo fútbol no será "maravilloso", pero todos tendrán que "adaptarse" a ese "juego nuevo". "No nos gusta jugar sin público, pero nunca hemos vivido esta situación y hay que adaptarse", admitió.

"No vamos a estar a tope físicamente y no va a ser un fútbol maravilloso, claro. Sabemos que en una situación normal habría más tiempo, amistosos, y que con los aficionados el fútbol cambia. La situación es así y debemos actuar para acabar LaLiga", explicó.