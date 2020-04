Beauvue, loco por volver: "Estoy como un león enjaulado"

Beauvue es de esos futbolistas que no tienen tanta calma respecto a la vuelta del campeonato: quiere jugar cuanto antes. Él mismo lo expresó en unas declaraciones que hizo en una rueda de prensa para el club. Eso sí, tiene claro que la salud va primero.

"Estoy como un león enjaulado, entrenando a tope y tengo muchas ganas. Me estoy preparando como si fuéramos a jugar mañana. No tengo dudas de que, cuando esto pase, volveremos a disfrutar todos. Yo, el primero", aseguró. Hace poco, participó en una campaña solidaria.

"Miraba desde mi piso y me molestaba mucho ver a gente paseando como si no pasara nada. Todos estamos viendo cómo el virus está afectando, por eso no puedo mirar sin mostrar mi frustración. La gente está dentro de sus casas, peleando por salvar vidas; como ser humano, no puedo dejar actuar a la gente así", explicó.

Sobre jugar a puerta cerrada, dijo: "A mí no me gusta y supongo que a muchos jugadores tampoco. Pero estamos en una situación que nunca ha pasado. En unas semanas, vamos a volver a la normalidad, entre comillas, pero es posible que se tengan que tomar decisiones así. Me parece bien para todo el mundo y para nosotros".