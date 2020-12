Bélgica-Francia: duelo en el vecindario para la 'Final Four'

La 'Final Four' de la Liga de Naciones enfrentará a los rivales de toda la vida. Por un lado, la anfitriona, Italia, se las verá con España en un duelo con acento y rivalidad mediterránea. Por otro, duelo de vecinos francófonos para la otra semifinal.

Bélgica será local en el emparejamiento con Francia. La sede será la ciudad de Turín y la fecha, el 7 de octubre de 2021. Un día antes, y en Milán, tendrá lugar la otra eliminatoria entre italianos y españoles.

El sorteo en Nyon (Suiza) por parte de la UEFA fue rápido y sencillo. Solo diez minutos hicieron falta, y por ponerle algo de ceremonia, para conocer las semifinales de la Liga de las Naciones que se disputarán en octubre de 2021.

Los 'diablos rojos' se clasificaron para la 'Final Four' después de liderar con claridad el Grupo II, donde quedaron fuera Dinamarca, Inglaterra e Islandia. Francia tuvo que tumbar a Portugal, la vigente campeona de la primera edición, para llegar al objetivo.

Bélgica gana el global; Francia, los importantes

Será el partido número 75 entre ambas selecciones. Bélgica ha ganado más veces, pero Francia tiene la experiencia de un pleno en los enfrentamientos mundialistas. El último, en Rusia en 2018 para alcanzar la final contra Croacia (1-0).

El primer enfrentamiento tuvo lugar en el Mundial de Francia de 1938, y el combinado galo venció por 3-1. En la segunda también ganó Francia, allá por 1986 en el Mundial de México. El balance total, 30 victorias para Bélgica, 25 para Francia y 19 empates.

Lukaku vs. Giroud, Hazard vs. Griezmann, De Bruyne vs. Mbappé... Habrá mucha rivalidad en un duelo de primerísimo nivel. Todo ello, en busca de una final que se espera histórica. Cuatro equipos que se estrenan en la 'Final Four' tratarán de alcanzarla.