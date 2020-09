Bélgica repetirá los test a la plantilla tras el positivo de Mechele

La Federación de Fútbol de Bélgica anunció este martes que hará una nueva ronda de test de coronavirus a todos sus jugadores, que esta noche se miden en Bruselas contra Islandia, después de que el central internacional del Brujas Brandon Mechele haya dado positivo por Sars-CoV-2.

"Tras la prueba positiva de COVID-19 del jugador del Brujas Brandon Mechele, todos los 'Diablos Rojos' y el personal realizarán otra prueba este martes. De esta forma, se respetarán los protocolos de UEFA y de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol-Asociación", informó la Federación en un comunicado.

Mechele es el primer jugador de la Selección de Bélgica que ha dado positivo por cornavirus. La Selección de Bélgica que dirige Roberto Martínez, y que cuenta con futbolistas como el delantero del Real Madrid Eden Hazard, el centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne o el ariete del Inter de Milán Romelu Lukaku, lleva concentrada desde la semana pasada en Tubize, al sur de Bruselas, para preparar sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones, tras diez meses de parón por la pandemia.

El pasado sábado, los 'Diablos Rojos' derrotaron a Dinamarca por 0-2 en Copenhague y este martes reciben a Islandia en el Estadio Rey Balduino de Bruselas a las 20.45 hora local (18.45 GMT).

Plantilla y cuerpo técnico se sometieron por última vez a una prueba para detectar el virus tras el encuentro contra los daneses y se encontraron con el positivo de Mechele, que no había tenido minutos contra Dinamarca, fue aislado del grupo y ha abandonado la concentración.

La Federación no contempla que el encuentro de este martes contra Islandia pueda ser anulado. "No hay ninguna posibilidad de que se suspenda el partido por esto. Tenemos 23 jugadores que han dado negativo, luego el partido va a celebrarse. Es la nueva normalidad", declaró a la radiotelevisión belga RTBF el responsable de la salud de los jugadores en la Federación, Philippe Rosier, tras conocerse el caso de Mechele.

Rosier agregó que "hay escenarios que son muy claros" en este tipo de situaciones y puso de ejemplo la liga belga, donde "se hace un test a los jugadores dos o tres días antes de los partidos" y "si ocurre que algún jugador da positivo, se le aísla y el resto del equipo juega el partido y se les vuelve a hacer un test inmediatamente después".

"Creo que cada vez más vamos a ver equipos de fútbol que tienen uno u otro jugador que da positivo. Y creo que es parte de la nueva normalidad", añadió Rosier. El caso de Mechele no es, sin embargo, el primer sobresalto relacionado con la pandemia que ha vivido en los últimos días la Federación Belga.

14 internacionales de la Selección Sub 17 y tres miembros del equipo técnico -que no compartían instalaciones con la Selección Absoluta- han dado positivo en los últimos días. La Federación sospecha que el origen del brote podría estar en el viaje de tres horas en autobús que la Sub 17 efectuó para jugar dos varios partidos amistosos en Alemania.

"Como muchos jugadores y miembros del personal han sido infectados, pensamos que la propagación tuvo lugar en el autobús de camino a Alemania. Ahí, todos se sientan juntos durante tres horas en una habitación cerrada", explicó este lunes Rosier al diario flamenco 'Het Nieuwblad'.