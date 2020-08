Benali, técnico de un club con 26 positivos: "Tenemos un partido cada tres días"

El Sindicato de Entrenadores de España comunicó que Juan Pedro Benali, junto a otros 25 integrantes del Ittihad Tánger, dieron positivos por coronavirus y, pese a ello, debían jugar el partido de la siguiente jornada.

Una noticia que corrió como la pólvora por los diarios de todo el mundo, y de la que el propio entrenador español ha querido hablar en unas declaraciones concedidas al programa 'Tiempo de Juego', de la 'Cadena COPE'.

Finalmente, la Liga Marroquí decidió apenas cinco horas antes del encuentro que el partido no se podía disputar, pero, para sorpresa de todos, el compromiso que el Ittihad Tánger tiene este viernes sigue en marcha.

Una situación que ha querido denunciar el propio Benali en el conocido programa de radio: "Gracias a Dios estoy mejorando, estoy mucho mejor que hace unos días. Ya tengo menos fiebre y tengo fuerzas para poder hablar. He tenido fiebre tos, he estado sin olfato ni gusto y he tenido mucho cansancio".

"Pensábamos que nos iban a hacer jugar el partido con 26 contagiados, porque hasta las 16 horas estaban los árbitros asignados. No tenemos ninguna noticia del partido del viernes ni del partido del lunes", añadió el técnico español.

Benali informó de las medidas que están tomando todos los contagiados: "Nos hemos hecho seis test PCR hasta el momento y estamos cumpliendo con un aislamiento total. Hay un protocolo muy serio. En Marruecos el 99% de los test los hace el Ministerio de Sanidad prácticamente cada semana".

"Nosotros no hemos vuelto a jugar nada, solo se jugaron los partidos que estaban atrasados hasta la jornada 21. Segurísimo vamos a estar dos semanas de cuarentena y con medicación. Espero tener luego una semana de entrenamiento antes de volver a jugar, pero tenemos un partido cada tres días y hay que terminar el 12 de septiembre, porque la siguiente temporada empieza el 14 de octubre", sentenció el entrenador del Ittihad Tánger.