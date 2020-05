Bergomi, sobre Lautaro: "Lo mantendría, pero vienen con 110 millones..."

Bergomi, ex futbolista del Inter, pasó el COVID-19 y explicó cómo se sintió tras contagiarse en Italia, cuando fue a comentar el encuentro de Champions entre el Nápoles y el Barça.

"Fui estúpido. El 26 de febrero estuve en el Nápoles-Barcelona, luego fui a Perugia para comentar el partido con el Benevento. Creo que infravaloré los riesgos del coronavirus. Estuve demasiado cerca de la gente", reconoció Bergomi en un directo en Instagram.

"Al comienzo de marzo estuve mal, tuve problemas de olfato y en la espalda, aunque nada en los pulmones. Ahora tengo anticuerpos, aunque me explicaron que no protegen al 100% porque el virus cambia", prosiguió el ex defensa, de 56 años.

Bergomi reconoció que tuvo síntomas fuertes al comienzo de la enfermedad: "No tuve miedo, pero siempre tenía frío, pensaba que solo era una gripe, en cambio hice el test serológico y di positivo"

"No me sentía bien, siempre tenía dolores. Estuve mal unos 20-25 días, luego el dolor se fue y ahora estoy muy bien. Hoy regresé a correr", dijo el comentarista de 'Sky Sports'.

El ex futbolista, que fue campeón del mundo con 18 años en el Mundial de España 1982, valoró la posible salida de la estrella de su ex equipo Lautaro rumbo al Barcelona.

"Mantendría a Lautaro, pero si vienen con 110 millones...", dejó caer Bergomi, que también ganó un título liguero y tres copas de la UEFA con el Inter, que está a punto de llegar a un principio de acuerdo con el club azulgrana.

La oferta del Barcelona será de 60 millones de euros a los que se añadirán dos jugadores: Arturo Vidal y un lateral aún por definir.