Bermejo y Chavarría llegan al Zaragoza con los objetivos claros

El madrileño Sergio Bermejo y el gerundense Pep Chavarría se han comprometido con el Real Zaragoza para las cuatro próximas temporadas en lo que supone una apuesta tanto por parte del club aragonés como de los jugadores de futuro para seguir creciendo.

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, ha sido el encargado de dar la bienvenida en la sala de prensa del estadio de La Romareda a los dos nuevos jugadores zaragocistas que ya han empezado a ejercitarse junto con el resto de jugadores que han iniciado los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, aunque todavía faltan varios días, hasta el 31 de agosto, para que el técnico Rubén Baraja tenga a su disposición a toda la plantilla.

El centrocampista Sergio Bermejo (Madrid, 17/08/1997) llega a la entidad blanquilla procedente del Celta B "con ganas de empezar" una temporada en la que espera ayudar al equipo aragonés a alcanzar el objetivo del ascenso a la Liga Santander en la que será su octava temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol español.

"Estoy muy contento de estar aquí en Zaragoza. Puedo jugar tanto por dentro como por fuera y me acoplaré a lo que me pida el entrenador. Me gusta atacar, pero también ayudar en defensa", ha dicho en su presentación.

El club aragonés lo define como un centrocampista polivalente zurdo, que también puede ocupar el extremo izquierdo, que destaca por su buen uno contra uno y su movilidad en los últimos metros y en zonas rivales.

Tras formarse en las categorías inferiores del Getafe, jugó cedido en el Móstoles, para después regresar al club azulón y pasar al Navalcarnero, de donde dio el paso al Celta B, que se hizo con sus servicios.

En el filial celtiña, en Segunda B, ha disputado un total de 44 partidos, marcando ocho goles y siendo uno de los hombres más importantes para mantener al equipo en la categoría, además de haber debutado oficialmente con el primer equipo en LaLiga Santander, en un duelo que les enfrentó al Betis.

"El objetivo es ascender"

Por su parte el ampurdanés Pep Chavarría (Figueras, 10/04/1998) llega a la club maño como refuerzo para el lateral izquierdo procedente del UE Olot de Segunda División B, donde ha militado las dos últimas temporadas. El nuevo jugador zaragocista destaca por su profundidad, velocidad, recorrido y solvencia defensiva, cualidades que ha mostrado con los olotenses.

Esta última temporada ha disputado 25 encuentros -2.234 minutos-, marcando un gol y dando tres asistencias. En total, con el Olot, Chavarría ha jugado 52 partidos -distribuidos en más de 4.000 minutos-, anotando tres goles y repartiendo tres asistencias.

Chavarría ha reconocido en su presentación que le gusta incorporarse "al ataque" aunque el primer objetivo que se han marcado para la nueva temporada es constituir "un bloque defensivo sólido".

"Sé que vengo a un club muy grande en el que habrá que trabajar mucho e intentar dar el máximo. Llego con ambición por crecer y con muchas ganas de trabajar. El objetivo es ascender", ha concluido.