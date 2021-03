Beto dice adiós al Leixoes y el Farense se frota las manos

António Alberto Bastos Pimparel, más conocido como 'Beto', está a punto de iniciar una nueva aventura futbolística después de confirmarse este lunes su salida del Leixoes.

Este modesto club de la Segunda Portuguesa aceptó el deseo del cancerbero y ambos sellaron un acuerdo para romper su vinculación, tal y como se especificó en el comunicado.

"Leixoes informa de que accedió a la solicitud del futbolista Beto para rescindir el contrato que unía a ambas partes. Las puertas del Estádio do Mar siempre estarán abiertas para ti. Buena suerte", rezaba el mensaje.

A sus 38 años, el veterano cancerbero ya tiene en el horizonte un nuevo destino: el Farense, que está luchando por no bajar de categoría.

A Leixões SC – Futebol, SAD informa que acedeu ao pedido do futebolista Alberto Pimparel, Beto no universo do futebol, para rescindir o contrato que unia as duas partes.



As portas do Estádio do Mar estarão sempre abertas para ti. Boa sorte, Beto #ArmadaDoMar #BoaSorteBeto pic.twitter.com/LWRiLhVaBa